L’assessore alla cultura della Lega di Salvini in Sicilia ha scritto un inno ai nazisti 

L’assessore regionale ai beni culturali e all’identità siciliana, Samonà, messo lì dalla Lega di Salvini ha scritto poesie inneggianti alle SS, la peggiore espressione del nazismo di Hitler.

In particolare si tratta di una raccolta di poesie, alcune delle quali inneggianti alle squadre della morte di Hitler, le Ss: “Guerrieri della luce generati da padre antico e dalla madre terra”, si legge nel libro firmato da Alberto Samonà nel 2001.

Una raccolta tirata fuori dal Fatto Quotidiano adesso che Samonà è stato appena nominato assessore regionale ai Beni culturali in quota Lega.

Anche una deputata della Lega, Marianna Caronia, si dissocia da Samonà e ne chiede le dimissioni immediate.

Salvini ovviamente lo difende: “A parte il fatto che ha smentito, io guardo alle persone per quello che fanno. I nazisti sono stati dei delinquenti come i comunisti. Per quel che mi riguarda …









