L’Asp di Trapani cerca avvocati. L’Azienda sanitaria provinciale ha pubblicato un avviso con il quale si intende formare un elenco di professionisti esterni che possano fare da sostituti di udienza nei contenziosi.

Gli avvocati dovranno appartenere ai Fori di Trapani e Marsala, ma possono presentare domanda anche quei professionisti che possono svolgere incarichi di sostituzione in udienza presso gli uffici giudiziari si Catania, Messina, Palermo e Sciacca. Tra i requisiti richiesti anche il non avere giudizi in corso contro l’Asp, sia in qualità di difensore che in proprio.

Il compenso previsto, comprensivo di spese (viaggio, telefono, corrispondenza e posta, è di 40 euro per ciascuna udienza. Tutte le informazioni sono sul sito dell’Asp di Trapani.









Leggi la notizia completa