Lanciano lacrimogeni durante una partita del Trapani calcio. Due Daspo sportivi 

Lanciano lacrimogeni in occasione di una partita di calcio del Trapani e per due ultras della squadra granata scattano due Daspo sportivi.

Il Questore della provincia di Trapani ha emesso due provvedimenti per la durata di 1 anno nei confronti di due giovani – entrambi appartenenti alla frangia ultras denominata “Boys” – che, in occasione dell’incontro di calcio Trapani – Virtus Entella disputatosi allo Stadio Provinciale in data 3.3.2020, si sono resi responsabili dell’accensione di diversi fumogeni all’interno del settore “Gradinata”, nonché del lancio di uno di essi all’interno del rettangolo di gioco.

Per tali comportamenti i due tifosi, dopo un’indagine avviata dalla Digos che si è avvalsa delle telecamere di sicurezza installate nell’impianto sportivo, sono stati denunciati alla locale Procura, avendo creato un reale e concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza …









