Incidente mortale sulla A29 che conduce all’aeroporto di Birgi. A perdere la vita, per cause ancora da accertare, un militare dell’Aeronautica Militare in pensione. Si tratta di Silvano Maimone di 57 anni. L’uomo, forse a causa di un malore, sembra aver perso il controllo dell’auto finendo contro il guardrail e morendo, molto probabilmente, sul colpo. I soccorsi non hanno fatto altro che constatare il decesso.









