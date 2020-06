Fallimento coop. “Insieme”, il giudice rigetta l’istanza del Comune

La richiesta del Comune di Castelvetrano di insinuazione al fallimento della cooperativa “Insieme” è stata rigettata. Lo ha disposto il giudice del Tribunale di Marsala (sezione fallimentare), Andrea Marangoni. Il Comune, nella sua richiesta, chiedeva il riconoscimento del credito di 434.646,93 euro, relativamente ad asseriti tagli alle rendicontazioni Sprar 2014-2016, comunicati dal Ministero degli Interni per carenza di rendicontazione. Secondo il giudice «le contestazioni mosse dal Ministero dell’Interno al Comune non sono riferibili a fatti o inadempienze della cooperativa fallita».

La cooperativa nata nel 1997 – allora presieduta da Giuseppe Scozzari – e poi fallita nel 2019, ha svolto servizio di accoglienza migranti a Castelvetrano, nell’ambito del sistema Sprar, per due lunghi periodi: dal 2011 al 2013 e poi dal 2014 al 2016. È per questo che ha tenuto rapporti col Comune che, a sua volta, ha ricevuto i fondi da parte del Ministero dell’Interno.

