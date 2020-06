Erice, Mannina: “Trovati i soldi per la Funivia, ora basta liti e pensiamo ai cittadini”

La funivia di Erice è una delle poche cose che funzionano in provincia di Trapani.

Ma è in grosse difficoltà dopo essere rimasta ferma, senza passeggeri e senza incassi, per tre mesi. Nei giorni scorsi il direttore generale di FuniErice, Giacomo Fauci, società che è a partecipazione pubblica con il Comune di Erice e l’ex Provincia, ha chiesto un contributo di 180 mila euro al Comune per poter ripartire. La sindaca di Erice Daniela Toscano prima ha detto no, poi ci ha ripensato. Simona Mannina, consigliera comunale nel Comune della Vetta, lei aveva sollevato il problema. Cosa è successo?



La FuniErice è in grave difficoltà per le ripercussioni del Coronavirus e del lockdown. Aveva chiesto un contributo al Comune e l’amministrazione aveva risposto malamente, richiamando all’ordine il dottor Fauci. A me è sembrato giusti scrivere un atto di indirizzo per predisporre in bilancio la somma.



