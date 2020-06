E’ un Palermo d’assalto: “Saremo grandi anche in C”

E’ un presidente con le idee chiare, il Palermo Calcio farà la sua bella figura anche in Serie C. Queste le conferme che arrivano dalla società di Mirri che in conferenza stampa accanto al sindaco Orlando ha dato l’ufficialità alla promozione nella categoria superiore.L’intento della società è quella di ripartire dai piani alti , cioè da dove si è fermato il campionato ormai trascorso , visto la sospensione e dunque da grandi idee e posizioni a cui la città mira.

Malgrado tutte le polemiche non risolte “C’è un vincolo che è quello della cassa – dice il presidente del Palermo Dario Mirri – in cui abbiamo versato i soldi per affrontare tutta la prossima stagione. Se sorgeranno problemi, eventualmente, saranno da affrontare solo alla fine della prossima stagione. Ma siamo pronti a fare fronte a tutti gli …









Leggi la notizia completa