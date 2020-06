Dattilo, finalmente è storia: Serie D!

La tanto agognata conferma ufficiale finalmente è arrivata. Dopo un tira e molla snervante per società, calciatori e staff, da oggi il Dattilo è in Serie D. Domani sarà atteso il tanto bramato comunicato da parte del comitato regionale che attesterà il salto di categoria dei gialloverdi nella quarta serie nazionale, a detta anche del presidente della LND Sandro Morgana a GoalSicilia.it. La notizia era nell’aria già da diverso tempo: l’interruzione forzata per le note vicende del Coronavirus aveva interrotto la marcia impressionante di un Dattilo che ha dominato il girone A d’Eccellenza. Prima dello stop del campionato la squadra del Presidente Mazzara si trovava a +6 sul Canicattì: poco spazio per ulteriori commenti se non quello che il Dattilo merita la D. Si lavora già alla prossima stagione tra i Dilettanti: i gialloverdi lavorano a stretto contatto …









