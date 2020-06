Conte firma nuovo Dpcm, ecco le novità

“Restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi”. Lo prevede il nuovo Dpcm sulle aperture della fase 3.

“Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori” per cinema e concerti “in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”.

Alcuni punti del nuovo Dpcm sono stati presentati questa sera dal Presidente Giuseppe Conte in diretta web con i Ministri Bonetti (Pari Opportunità e Famiglia) e Catalfo (Lavoro e Politiche Sociali). Ecco il VIDEO…

Durante la conferenza stampa è stato anche annunciato il Family Act, il disegno di legge con gli aiuti alle famiglie …









