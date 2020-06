COMANDO PROVINCIALE DI LATINA NOTIZIE STAMPA DELL’ 11 GIUGNO 2020

Terracina (lt): metano gratis per le proprie abitazioni, denunciati in due per furto aggravato.

il 10 giugno 2020, i militari dell’arma locale, a conclusione dii attività investigativa, identificavano e deferivano all’a.g. in stato di libertà un 65 enne ed un 60 enne del posto, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato per avere abusivamente attinto gas metano, previa manomissione dei contatori installati presso le rispettive abitazioni.





Terracina(lt). Non si ferma all’alt e minaccia i carabinieri.

in data 11 giugno 20, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di terracina, hanno deferito in stato di liberta’ per il reato di “resistenza a pubblico ufficiale” un 27enne di origini indiane residente a terracina. il predetto – nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale – non ottemperava all’invito di fermarsi da parte dei …









Leggi la notizia completa