Caso Alitalia, il sindaco di Marsala: “Se la compagnia non ci ascolta pronti a mobilitazione popolare”

“Ci siamo riuniti oggi all’Aeroporto di Punta Raisi, con il coordinamento del Presidente regionale Leoluca Orlando e con il Governatore, Nello Musumeci, per analizzare quello che vi è da porre in essere per cercare di far recedere l’Alitalia dall’assurda decisione di sospendere già dal prossimo 1° luglio i propri voli da alcuni aeroporti fra cui quelli da Birgi per Roma e Milano – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo.

Tutti abbiamo concordato che è inaccettabile la decisione dell’Alitalia che, peraltro va in contrasto con gli interessi nazionali. Questo anche perché la compagnia di bandiera riceve un aiuto pubblico annuale di 3 miliardi di euro. A ciò si aggiunga che l’Alitalia aggiudicataria della gara svolta dal Comune di Marsala per i collegamenti con Lombardia e Lazio – per un importo complessivo di 1 milione e 600 mila euro – …









