Calcetto e sport amatoriali, il governo ci ripensa. Si ricomincia il 25 giugno

Il governo vuole essere ancora un po’ più prudente. Il calcetto e gli altri sport amatoriali di contatto non partiranno più lunedì 15 giugno. La ripartenza slitta di dieci giorni, al 25 giugno.

Nella bozza del dpcm circolata nel pomeriggio era prevista la ripresa per il prossimo linedì. Ma la versione aggiornata del decreto sposta il termine per il via a calcetto, basket, pallavolo, pallanuoto, beachvolley sulle spiagge). “Il 25 giugno possono riprendere gli sport di contatto amatoriali se le regioni ma anche il ministro dello sport e il ministro della salute accerteranno che ricorre la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica”.









