 Birgi, la vicenda Alitalia e il caro voli per la Sicilia. Oggi incontro a Palermo

L’aeroporto di Birgi da giorni è alla ribalta delle cronache non solo locali, ma anche nazionali per via dell’improvviso abbandono di Alitalia.

La compagnia di bandiera, giustificandosi con il fatto di non aver guadagni sufficienti dai voli tra lo scalo trapanese con Roma Fiumicino e Milano Linate, ha preso la decisione unilaterale di lasciare, nonostante molti biglietti già venduti e che dovrà rimborsare. L’allarme su ciò che stava e sta ancora accadendo ai danni dei cittadini, ma che è comune un po’ a tutti gli aeroporti siciliani, in realtà lo aveva lanciato, più volte, lo stesso presidente di Airgest, Salvatore Ombra, dicendo che il nuovo ed ennesimo aiuto del Governo alla compagnia di bandiera, sta causando il collasso dei voli, specie per le compagnie low cost e non solo, dovuto all’innalzamento spropositato del costo dei biglietti che avviene indistintamente per tutte compagnie.

Impossibile …









