Zero casi Covid a Castelvetrano, adesso 4 in provincia

L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a mercoledì 10 giugno2020.

Totale casi attuali positivi 4 asintomatici (al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti: Calatafimi-Segesta1; Marsala 2; Mazara del Vallo 1. Rispetto al bollettino di ieri risultano due negativizzati: uno a Castelvetrano ed uno a Marsala.

– caso Marsala: paziente rientrata da Milano, posta in quarantena, risultata positiva al tampone di fine quarantena

– caso Marsala: atipico. Soggetto asintomatico rientrato da Bergamo a marzo e posto in quarantena. Primo Tampone post quarantena dubbio, secondo negativo. A seguito accertamento diagnostico personale viene effettuato anche test sierologico qualitativo il cui esito risulta positivo. Viene data immediatamente comunicazione all’Asp che procede con tampone il cui esito è positivo. Il paziente viene posto in quarantena e data l’apparente incongruenza tra test e tampone si è proceduto ad ulteriore …









