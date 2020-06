Triscina, a pochi metri dall’ingresso “chiuso” del parco Archeologico di Selinunte, rifiuti ingombranti

Nuovo episodio di inciviltà nella borgata di Triscina di Selinunte, a pochi metri dall’ingresso al Parco Archeologico di Selinunte infatti qualcuno ha abbandonato una serie di mobili e rifiuti ingombranti. A pochi passi da un ‘altra vergogna, quel cancello chiuso che dovrebbe essere la porta di accesso al parco archeologico per residenti e turisti e che per motivi incomprensibili continua ad essere chiuso, qualcuno ha pensato bene di ammonticchiare mobili e suppellettili forse sperando che vengano rimossi. Era già accaduto che qualcuno avesse lasciato dei sacchetti di rifiuti, giustificando la cosa con l’impossibilità per il camion della Sager di raggiungere le strette vie che portano al mare, ma i rifiuti ingombranti ancora no. Segnaliamo la cosa all’assessore Irene Barresi, sempre particolarmente sensibile a queste tematiche, con l’auspicio che possa far provvedere alla rimozione.









