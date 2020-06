A Trapani è polemica sulle spese del Sindaco Tranchida. Per acquistare 80 poltrone l’Amministrazione Comunale ha speso più di 18 mila euro.

Le poltrone, acquistate mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, saranno collocate nella sala Sodano utilizzata, soprattutto, per celebrare matrimoni e altri eventi.

Viene 225,70 euro a sedia.

La determina la potete leggere cliccando qui. La ditta fornitrice è “Ambiente di Ciotta Mario” di Via Buscaino, a Trapani.









Leggi la notizia completa