Santangelo è il nuovo “facilitatore” di 5 Stelle

A seguito della cessazione dalla funzione dell’eurodeputato Ignazio Corrao, sarà il senatore Vincenzo Santangelo il nuovo facilitatore nazionale per le relazioni interne con gli enti locali, all’interno del Team del Futuro del MoVimento 5 Stelle.

“Chi mi conosce, sa bene che non mi sono mai sottratto alle tante sfide difficili affrontate in questi anni. Per questo motivo ho deciso di accettare la proposta di supportare il Capo politico pro tempore Vito Crimi all’interno del Team del Futuro nel coordinamento nazionale degli enti locali amministrati dal MoVimento 5 Stelle. Un ruolo molto importante, prima ricoperto da Ignazio Corrao che ringrazio per il grande lavoro svolto in questi mesi. Ringrazio anche il nostro capo politico Vito Crimi per la fiducia mostratami che ripagherò portando avanti questo incarico con grande determinazione e responsabilità”. lo rende noto il senatore Santangelo …









