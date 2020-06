“Noi vogliamo volare!” – Il 17 giugno flash mob a Trapani Birgi

“Grande adunanza popolare. Vi aspettiamo tutti mercoledì 17 giugno alle ore 11 all’aeroporto di Trapani Birgi per affermare il nostro diritto a volare. L’invito è aperto a esponenti politici, di enti, imprese e associazioni, giornalisti, blogger, operatori turistici e tutti coloro che vorranno dire: “Io ci sono!” per esprimere il proprio sostegno all’azione dell’aeroporto”.

Con queste poche parole, giunge direttamente dall’Aeroporto di Birgi e dall’Airgest l’esortazione alla mobilitazione. Troppo grave la decisione di Alitalia fuggire dal “Vincenzo Florio” per non scatenare pesanti proteste. Appuntamento dunque al 17 giugno alle ore 11.









