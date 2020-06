Nicola Catania chiede “diritto di replica” dopo servizio La7

L’amministrazione comunale interviene sul servizio andato in onda nell’ultima puntata del programma “Non è l’arena” su LA7 per raccontare la città a quasi trent’anni dalla coraggiosa denuncia di Piera Aiello e Rita Atria e chiedere alla trasmissione di poter esercitare il diritto di replica. Il sindaco Nicolò Catania, anche a nome della Giunta, ha voluto sottolineare quanto segue: “L’immagine dipinta dal servizio andato in onda lunedì 7 giugno nel corso del programma “Non è l’Arena” condotto da Massimo Giletti su LA7 è l’impietoso riflesso di un modo di fare “informazione distorta” attraverso la creazione di stereotipi e falsi spaccati che nulla raccontano della realtà.

La città mostrata in quel servizio non è la nostra Partanna, ma il prototipo di una Sicilia mafiosa e omertosa: un …









