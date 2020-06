Misure anticovid e “furbetti dell’ombrellone”, maggiori controlli della Capitaneria di Porto

Zero tolleranza per i “furbetti dell’ombrellone” e controlli serrati sull’intera costa da Capo Feto a Marinella di Selinunte. Dal 6 giugno ha preso il via la stagione balneare e la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha avviato, contestualmente, i controlli che continueranno per tutta l’estate. Gli uomini della Capitaneria hanno già incontrato le Amministrazioni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, i comuni che si affacciano sul mare (con le loro frazioni) nel tratto di costa di competenza della Capitaneria di Mazara.

L’Ordinanza valida anche per il 2020 è quella del 2016, consultabile sul sito della Capitaneria. «Particolare attenzione sarà dedicata al fenomeno dei cosiddetti “furbetti dell’ombrellone”, ovvero di coloro che, sono soliti posizionare il proprio ombrellone nella notte o alle prime luci del giorno al fine di assicurarsi una porzione di …









