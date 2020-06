Mazara, i Carabinieri arrestano un uomo per maltrattamenti in famiglia: 15 arresti e 45 denunce in poco più di un anno

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mazara del Vallo, diretti dal Maresciallo Maggiore Vincenzo Fontana, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un cittadino tunisino F.M., cl.91, residente nella provincia di Agrigento, già gravato da precedenti di polizia.

In particolare, la sera dell’8 giugno, è pervenuta alla Centrale Operativa dei Carabinieri la segnalazione di un acceso diverbio tra un uomo e una donna. Gli equipaggi intervenuti hanno identificato l’uomo che si sarebbe reso protagonista di episodi di violenza tra le mura domestiche, nonché di molteplici e ripetuti episodi di gravi minacce verbali e aggressioni fisiche nei confronti della sua ex convivente, per futili motivi. Le ripetute aggressioni ricevute nel tempo, per niente affievolitesi, hanno determinato la vittima a richiedere il supporto dei Carabinieri. Durante l’intervento, l’uomo ha continuato a proferire gravissime minacce alla presenza …









Leggi la notizia completa