Il Reddito di Cittadinanza non funziona. Su 2,5 milioni di persone, lavora il 2,6%

Il Reddito di Cittadinanza fin qui non ha funzionato. E’ questo quello che è emerso dall’incontro tra Matteo Salvini e il presidente dell’Anpal Domenico Parisi, sulla situazione dei centri dell’impiego e dei navigator e sull’effettiva efficacia della misura. Il problema – stando a quanto riporta Libero – non sarebbe da ascrivere al lockdown che ha paralizzato l’Italia per tre mesi, ma è di altra natura. Questo il riassunto che Parisi avrebbe fatto al leader della Lega sui numeri reali del provvedimento: “Abbiamo 2 milioni e mezzo di percettori del reddito di cittadinanza, di questi 1 milione è abile al lavoro e tra questi 500 mila sono stati convocati per siglare il patto che introduce alla ricerca del lavoro. La cifra di persone che effettivamente lo ha trovato è di appena 65 mila unità, ma di questi solo 17 mila a tempo indeterminato, i restanti 58 mila hanno ottenuto occupazioni a tempo”.

L’ex ministro degli interni …









Leggi la notizia completa