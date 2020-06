I vecchi problemi sull’emancipazione femminile tornati con il Coronavirus

“Non ci sono donne, toglietemi dalla lista dei relatori”.

Sono parole che ha pronunciato il Ministro Giuseppe Provenzano, dopo avere letto la lista dei componenti e relatori di un convegno.

Nessuna presenza femminile.

La verità è che questo lockdown ci ha fatti indietreggiare e di tanto, ci ha portati alla condizione in cui “delle donne se ne può fare a meno”.

Anni di lotte, anni di battaglie, di convegni, di sessioni, vanificati in poco più di tre mesi.

Forse quel lavoro non è stato abbastanza, forse per molti lo è stato di facciata, un dovere che il rincorrere dei tempi ha imposto, la moda del momento, perché, diciamolo, parlare di Pari Opportunità fa figo.

Parlare di emancipazione femminile rende politicamente competenti, a detta di molti.

Chiacchere. Appunto.

La realtà è diversa. La strada ancora è lunga, siamo lontane da un …









