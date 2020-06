Erice, quattordici ausiliari del traffico si incatenano ai parchimetri

Chi lavora e chi no. E così oggi quattordici dipendenti della società che gestisce le strisce blu a Casa Santa Erice e a Erice Vetta si sono incatenati ai parchimetri.

Prosegue, quindi, lo stato di agitazione, proclamato dalla Filcams Cgil di Trapani, delle lavoratrici e dei lavoratori della Soes Spa che, dopo il sit in di ieri dinnanzi la Prefettura, si sono oggi simbolicamente incatenati nelle colonnine dei parcheggi a pagamento delle vie Manzoni, Marconi, Cosenza e della Cittadella della Salute a Casa Santa Erice.

Dopo l’emergenza Covid-19, la Soes Spa ha, infatti, garantito la ripresa dell’occupazione solamente a dieci lavoratori, mantenendo i rimanenti quattordici in cassa integrazione.

“Nella logica dell’equità e del principio di rotazione – ha detto il segretario provinciale della Filcams Cgil Anselmo Gandolfo – abbiamo chiesto alla Soes di garantire ai ventiquattro lavoratori lo stesso …









