Erice, protestano i dipendenti della Soes ancora in cassa integrazione

In stato di agitazione i dipendenti della Soes, la società che gestisce i parcheggi a pagamento ad Erice.

Si tratta dei 14 ausiliari che ancora oggi sono in cassa integrazione. Con un sit-in davanti alla Prefettura di Trapani hanno chiesto di ritornare a lavorare. Dopo la fine del lockdown la società, infatti, ha richiamato al lavoro solo 10 unità. La delegazione che è stata ricevuta a Palazzo del Governo ha chiesto che venga effettuata una rotazione per tutti i 24 lavoratori. A seguire la vetenza le organizzazioni sindacali di categoria









