Elena Manzini ci racconta una storia di malagiustizia italiana: i beni sequestrati, “sempre nell’ultimo cassetto”

E’ una storia che ha dell’assurdo ma stramaledettamente vera. Ora tutti ad occuparsi dell’affaire Palamara & C., ma ci sono anche quegli “affaires” che colpiscono le persone “comuni”, incappate in una pseudo giustizia che non rispetta nemmeno se stessa.

Carlalberto Li Vizzini (nome di fantasia, ovvio documenti e prove sono in mio possesso) arrestato (sinceramente leggendo le carte non c’ho ancora ben capito per cosa) si vide sequestrare (cosa normale) anni fa, un i-Phone nero con relativa custodia ed un’agenda rossa. A nulla in almeno una decina di anni sono valse le richieste a chi di competenza di poter rientrare in possesso dei propri beni, vista che la condanna era già stata scontata da un pezzo. Al Tribunale di Trapani: non si trovava nulla. Spariti! Saltai sulla sedia quando lo appresi!!!!! Ma com’è possibile …









