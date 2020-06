Coronavirus, in Sicilia un solo positivo in più e nessun decesso. I dati

Stazionario l’andamento dell’epidemia in Sicilia. Rispetto a ieri c’è un nuovo positivo al Coronavirus, in provincia di Catania.

Al momento sono 853 le persone positive al Covid 19, stesso dato di ieri, a fronte di un guarito in un giorno. Sono 6 le persone ricoverate in terapia intensiva, 46 con sintomi e 807 in isolamento. Dall’inizio dell’epidemia in 3455 sono risultati positivi. I morti totali sono 278 (+0), i guariti 2324 (+1). Nelle ultime 24 ore sono state testate 2822 persone, mentre 171.384 sono i tamponi totali, con una “positività” pari al 0,06%.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 13 (2, 152, 11); Catania, 399 (15, 577, 100); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 122 (16, 384, 59); Palermo, 254 (13, 290, 37); Ragusa, 8 (0, 83, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 17 (0, 120, 5).









