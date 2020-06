Coronavirus. Guarisce il ragazzo di Marsala che era andato in giro. Altro guarito a Castelvetrano

Si riduce il conto degli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Ci sono due guariti, uno di Marsala e uno di Castelvetrano, che fanno scendere il totale dei malati di Covid19 a 4.

A Marsala è guarito il ragazzo arrivato dalle Marche, asintomatico, che poco prima della fine della quarantena e di ricevere il risultato del tampone era andato in giro, a visitare parenti e amici. Imprudenza che oltre a costargli la denuncia, fortunatamente non ha portato ad altri contagi.

E’ guarita anche una ragazza di Castelvetrano che scende così a quota zero.

Gli attuali positivi sono due di Marsala, uno di Calatafimi Segesta, una di Mazara del Vallo. Sono tutti asintomatici e si trovano in isolamento a casa.

