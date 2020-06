Contrabbando di gasolio da Mazara a Catania: sequestro per 4,5 milioni di eruo per Alessandro Tirendi 

La Guardia di finanza ha sequestrato beni per un valore di circa 4,5 milioni di euro all’imprenditore Alessandro Primo Tirendi ritenuto soggetto che vive abitualmente con i proventi di attività di articolate frodi fiscali e di contrabbando aggravato nella commercializzazione di carburante per mezzi pesanti.

Oggetto del sequestro sono 3 attività imprenditoriali, 2 autovetture e 1 motociclo.

Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Catania tra il 2012 e il 2018, periodo nel quale Tirendi era al centro di complesse investigazioni condotte anche dalle Procure di Marsala e Palermo.

Tirendi è stato coinvolto in diverse vicende giudiziarie: nel 2016 fu arrestato dalla Guardia di Finanza di Trapani per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di sottrazione di pagamento dell’accisa sul gasolio da autotrazione commessi a Mazara del Vallo; nel 2017, nell’operazione “Nespola” del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Catania, Alessandro …









