Cimitero di Mazara, dopo l’ultimo incidente, tutte le scale ferme e “sigillate”. Incertezza sui tempi di revisione

A seguito dell’ultimo incidente, lunedì 8 giugno, ai danni di un anziano a causa della improvvisa dissaldatura dei supporti del palco di una delle scale movibili del cimitero comunale, il Comune di Mazara del Vallo ha deciso di “sigillare” tutte le circa quaranta scale in ferro fino a ieri disponibili all’interno dello stesso cimitero e ciò al fine di evitare altri incidenti.

Ricordiamo che a seguito del precedente ed identico incidente, avvenuto lo scorso 4 gennaio, quando un’anziana era rimasta ferita finendo a terra mentre deponeva i fiori ad un proprio caro, erano state già “parcheggiate”, al fine della loro manutenzione, una ventina di scale a palco movibili.

Pertanto da ieri tutte le scale in ferro in dotazione al cimitero comunale, circa una sessantina, sono praticamente ferme ai box (vedi foto copertina) in un viale, a destra …









