Cantine Ermes, realtà Cooperativa di Santa Ninfa (TP) tra le prime trenta Cantine Italiane secondo Mediobanca.

Cantine Ermes, realtà Cooperativa di Santa Ninfa (TP) è inserita tra le prime trenta Cantine Italiane secondo l’annuale rapporto sulle aziende vitivinicole realizzato da Mediobanca.

Prima tra le siciliane in questa particolare classifica, Cantine Ermes non è solo una realtà produttiva cresciuta in modo quasi esponenziale negli ultimi vent’anni circa, grazie alla presenza dei soci viticoltori passati da una ventina nel 1998 ai 2.355 di oggi, ma è un’azienda che opera in maniera continua e concreta nel sociale con progetti legati alla cultura ed all’arte.

Ne sono un esempio la cura dell’Orto Botanico – Giardino del Mediterraneo di Gibellina, in gestione alla cantina da circa due anni, il Restauro del Contemporaneo condotto con l’Accademia di Belle Arti di Brera e l’impianto del Vigneto del Mediterraneo, che sarà inaugurato il prossimo 26 giugno.

La crescita e lo …









Leggi la notizia completa