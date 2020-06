Prende fuoco l’area del comune dietro campi da tennis a Tre Fontane. sul lungomare lato Est.

L’amministrazione obbliga ai proprietari di pulire i loro terreni pena multe, mentre trascura i propri terreni con grave rischio per i cittadini.

Della serie predica bene e razzola male. Un pomeriggio di fuoco che ha tenuto impegnati squadre operative dei Vigili del Fuoco.

