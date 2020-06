Birgi e la questione Alitalia. Tutte le reazioni del mondo politico

La decisione di Alitalia di abbandonare l’aeroporto di Birgi, oltre allo shock della dirigenza di Airgest e ma anche dei cittadini di questa provincia, sta causando un vero e proprio terremoto nella politica locale, regionale e nazionale.

Sono innumerevoli gli interventi da parte di sindaci, deputati, sindacati, volti a sollecitare e chiedere una risoluzione, altri a prendere atto della scelta della compagnia di bandiera. Il sindaco di Salemi Venuti propone un incontro con il ministro per il Sud, Il sindaco di Petrosino Giacalone ha parlato al telefono con il ministro dei Trasporti, insomma, tutti pronti a fare la propria parte, speriamo serva a qualcosa. Agghiacciante, invece, è l’intervento del viceministro dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, per il quale non c’è nessun problema. Ma vediamo i diversi interventi, le reazioni, e in alcuni casi le proposte per l’aeroporto trapanese:

Il sindaco di Salemi Venuti: "Giovedì videoconferenza con il ministro …









