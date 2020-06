A Selinunte il tour virtuale con l’app Sicilia Archeologica

L’app Sicilia Archeologica descrive il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione Siciliana, e ha l’obiettivo di dare un assaggio delle bellezze paesaggistiche e culturali della Sicilia, al fine di stimolare la visita e la curiosità di approfondire le informazioni in essa contenute. L’app Sicilia Archeologica non è una guida turistica, ma piuttosto un’occasione di conoscenza e stimolo all’approfondimento verso il Sistema Regionale dei Parchi Archeologici e dei siti di interesse storico, artistico e culturale che ne fanno parte.

Il Sistema Regionale dei Parchi Archeologici è stato introdotto dalla Legge Regionale nr. 20 del novembre 2000 insieme all’istituzione del primo parco archeologico in Sicilia: la Valle dei Templi di Agrigento, configurando un modello normativo di eccezionale modernità a tutt’oggi insuperato nell’ambito dell’approccio sistemico ai principi di valorizzazione del patrimonio archeologico. La recente …









Leggi la notizia completa