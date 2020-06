A Messina rinvenuto e distrutto ordigno della 2^ guerra mondiale

Gli artificieri dell’Esercito hanno messo in sicurezza la zona e disinnescato bomba da mortaio

Messina, 10.06.2020. L’Esercito è intervenuto a Scaletta Zanclea, alla periferia sud di Messina, con le squadre EOD (Explosive Ordnance Disposal) per disinnescare un ordigno bellico rinvenuto in un impluvio in prossimità del centro abitato e vicino alla spiaggia frequentata dai residenti.

L’ordigno, una bomba da mortaio da 81 millimetri ad alto potenziale esplosivo caricata con miscela di TNT e binitronaftalina di fabbricazione italiana della Seconda Guerra Mondiale, è stato rinvenuto privo di spoletta che, se presente, ne avrebbe accresciuto la pericolosità.

L’artifizio, rimosso secondo le previste procedure di sicurezza dagli artificieri del 4° reggimento genio della Brigata “Aosta”, è stato trasferito e fatto brillare presso la cava Petrieni, nel vicino villaggio di Santo Stefano.

