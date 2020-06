A Marsala, ritornano le mostre del Carmine: Nel giardino dei limoni di Giovanni Proietto

La mostra personale dell’artista Giovanni Proietto dal titolo “Nel giardino dei limoni”, a cura di Gianna Panicola, organizzata e coordinata da Nello Basili, media partner Officine delle Arti di Agrigento, sarà inaugurata sabato 13 giugno 2020, alle ore 18.00, presso il Chiostro del Convento del Carmine, sede dell’Ente Mostra di Pittura Contemporanea Città di Marsala.

La curatrice della mostra, afferma: “E’ un bisogno dell’uomo quello di esprimersi in armonia con i luoghi che lo ospitano, di riceverne nutrimento e di donarne godimento. Giovanni Proietto ci invita ad entrare nel suo giardino, a conoscere una parte del suo mondo, che ha coltivato con amore, celebrandolo con i suoi frutti del pensiero. Proprio adesso, è giunto il momento di ripensare al ruolo della cultura, di riprogettare gli spazi, perché no di concepirli come giardini della mente. Guardare allo spazio culturale con una …









Leggi la notizia completa