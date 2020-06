Vita. Affidati i lavori di manutenzione dell’Impianto di depurazione in c/da Giudea-S.Rosalia

Vita. Lo scorso 14 aprile l’Amministrazione comunale ha determinato di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione e gestione tecnica/operativa dell’impianto di depurazione di contrada Giudea – S.Rosalia, oltre che delle stazioni di sollevamento dei reflui di contrada Cartipoli e di Via Rossini.

A tal proposito, l’11 maggio, sono stati aperti i termini per la presentazione delle offerte, tramite RDO (Richiesta di Offerta aggiudicata al prezzo più basso) sulla piattaforma MEPA (mercato elettronico della Pubblica amministrazione), su un importo a base di gara fissato a 45.464 euro.

Il 27 maggio, ultimo giorno per la presentazione, sono pervenute solo due offerte, quella della «Biodep» di Ludovico D’Amico (con sede a Calatafimi Segesta), con 32.300 euro; e quella della «Si.Ge. Società Impiantistica generale» (con sede a San Sebastiano del Vesuvio), che ha invece offerto 43.764 euro.

In base al criterio …









Leggi la notizia completa