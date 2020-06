Trapani, Comune e Asp si impegnano a risolvere i problemi delle canne fumarie 

Sistemi di aspirazione ed eliminazione all’esterno di fumi, vapori e odori prodotti da combustione e cotture. Impegno congiunto tra Comune di Trapani e Asp al fine di risolvere il problema delle canne fumarie delle varie attività commerciali.

Si cerca, in sostanza, di ovviare alle problematiche che l’art. 76 del vigente “Regolamento Edilizio Comunale” comporta circa l’utilizzo di cucine, focolai, camini, etc., per la preparazione di alimenti da somministrare, per cui la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi a non meno di m. 20 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Un problema non sempre risolvibile.

Nella pratica c’è l’impegno per il Comune di Trapani a predisporre i provvedimenti a carattere sperimentale, che consentano l’adozione di soluzioni alternative alle canne fumarie, aventi carattere innovativo, secondo modalità comunque idonee a garantire condizioni igienico-sanitarie per la salvaguardia della …









Leggi la notizia completa