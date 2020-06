Tornano i produttori Feder.Agri nei mercati del contadino in provincia di Trapani

Dopo il lungo periodo di lockdown sono tornati i mercati del contadino in provincia di Trapani e al loro interno sono numerosi produttori associati a Feder.Agri.

Domenica 7 giugno, ha riaperto i battenti anche il Mercato del Contadino di Marsala, nella zona del “Salato”. La riapertura del Mercato del Contadino di Marsala è avvenuta conritardo in quanto si attendeva il via libera dalla Regione alle attività nei giorni festivi.

Feder.Agri è presente nei mercati del contadino di Trapani, Erice (giàripartiti nelle scorse settimane rispettivamente il sabato e il mercoledì) e Marsala con oltre 60 produttori aderenti alla sigla.

I mercati del contadino sono stati organizzati sinergicamente dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni di categoria aderenti seguendo le regole per la tutela della salute e riducendo al minimo il rischio di contagio da Coronavirus. Sono state applicate tutte le linee guida e i protocolli che …









