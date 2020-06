“SiciliaSiCura”, come funziona il protocollo sanitario per affrontare in sicurezza la fase 3

Superata la fase 2 dell’emergenza Coronavirus, la Sicilia entra ufficialmente nella Fase 3 cercando di non abbassare la guardia. Nonostante i dati forniti dalla curva epidemiologica risultino incoraggianti, il presidente Musumeci vuole tenere alta l’attenzione e preservare quanto di buono fatto fino ad oggi. L’economia ha bisogno di ripartire. Quasi tutte le attività hanno ripreso a lavorare, la stagione balneare è ufficialmente iniziata e proprio per questo è necessario tenere sotto controllo quanti arriveranno sull’isola. Come? Attraverso un protocollo sanitario. Si chiama “SiciliaSiCura” ed è contenuto nell’ultima ordinanza emanata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Il documento, oltre all’applicazione digitale di assistenza sanitaria riservata a quanti arriveranno nell’Isola, non essendo né residenti o domiciliati, istituisce anche le Uscat (Unità sanitaria di continuità assistenziale turistica) e fornisce delle Linee guida per favorire …









