Sicilia, la finanza sequestra 860 mascherine FFP2

Ancora un sequestro di mascherine di protezione in Sicilia. I Finanzieri di Carini hanno sequestrato 860 mascherine di tipo “FFP2” poste in vendita in violazione delle norme del Codice del Consumo.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno individuato un’impresa carinese, operante nel settore del commercio e della produzione di mascherine ad uso civile, che poneva in vendita D.P.I. di tipo “FFP2” con certificati di conformità non a norma in quanto non in regola con le disposizioni contenute nella normativa europea sulla sicurezza dei prodotti in materia di dispositivi di protezione individuale nonché in quella nazionale (Codice del Consumo) che impone il divieto di commercio sul territorio nazionale di qualsiasi articolo o confezione di prodotto che non riporti in forme chiaramente visibili e/o leggibili in lingua italiana tutte le informazioni destinate ai consumatori, quali ad esempio produttore, importatore e caratteristiche qualitative …









