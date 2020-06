Sicilia, Adnan Siddique ucciso perché lottava contro il caporalato

Adnan Siddique era arrivato in Italia dal Pakistan 5 anni fa con la speranza di costruirsi un futuro migliore. A Lahore, metropoli pakistana di 11 mila abitanti, viveva con il padre e la madre e altri 9 fratelli. Una famiglia povera che riponeva in Adnan tante aspettative.

A Caltanissetta, dove si era stabilito, lavorava come muratore. Aveva 32 anni. Aveva, perché Siddique è stato ucciso tre notti fa, il 3 giugno, a coltellate. La sua colpa – racconta Globalist.it – era stata quella di aver preso le difese di un gruppo di braccianti connazionali vittime del caporalato. Qualche mese fa aveva accompagnato un bracciante a sporgere denuncia per non essere stato pagato e da allora aveva continuato a ricevere minacce, tutte denunciate. Finché non è stato ucciso.

Ieri è stata eseguita dal medico legale Cataldo Raffino l’autopsia sul cadavere. Cinque i fendenti: due alle gambe, uno alla schiena, alla spalla …









