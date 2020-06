Partanna: il sindaco Catania reclama il diritto di replica nella trasmissione di Giletti

Non si placano le polemiche dopo il servizio su Partanna andato in onda domenica scorsa nella trasmissione televisiva “ Non e’ l’arena” condotta da Massimo Giletti.

Il sindaco di Partanna Nicolo’ Catania aveva manifestato estemporaneamente, attraverso i social e gli organi di stampa, alcune sue considerazioni negative sul taglio giornalistico del reportage.

Ieri sera, il primo cittadino partannese ha reso noto, attraverso alcuni commenti sui social locali, che sta preparando un resoconto da trasmettere alla stampa per difendere con vigore l’onorabilita’ del paese e dei suoi cittadini. La trasmissione di Giletti che vanta un notevole audience a carattere nazionale ha improntato l’intervista alla parlamentare del Movimento 5 Stelle Piera Aiello ( collaboratrice di giustizia e originaria del paese belicino) sulla tragica vicenda degli anni 80 che ha visto Partanna al centro della guerra di mafia che insanguino’ le sue strade …









