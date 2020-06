Partanna, il no dei giovani partannesi alla non corretta rappresentazione della città dal programma tv “Non è l’Arena”

Alla luce di quanto accaduto durante la trasmissione “Non è l’Arena”, mandata in onda giorno 07/06/2020 sul canale La7 e condotta dal noto giornalista Massimo Giletti, la Consulta Giovanile di Partanna ci teneva a esprimere il proprio parere su un argomento molto delicato per la nostra comunità, ovvero l’influenza della mafia oggi sul nostro territorio; pertanto ritiene importante e necessario, far sentire la voce della comunità giovanile partannese attraverso la stampa e i propri canali social.

Innanzitutto, ci teniamo a sottolineare che ben conosciamo le figure di Piera Aiello e di Rita Atria, non solo perché nostre concittadine, ma soprattutto perché anche a loro, dobbiamo il sacrificio di aver lottato la mafia. Nonostante questa premessa, però, volevamo soffermarci sulla rappresentazione della città di Partanna, che nel servizio dell’inviato di La7, viene presentata ai telespettatori …









Leggi la notizia completa