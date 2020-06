“Noi vogliamo volare”: flash mob all’aeroporto di Trapani-Birgi

“Noi vogliamo volare”. È questo il tema del flash mob che è stato organizzato per mercoledì prossimo – ore 11 – presso l’aeroporto di Trapani-Birgi. Una manifestazione pacifica di protesta, dopo che Alitalia ha comunicato di aver tagliato i voli estivi per Roma e Milano. Ieri l’annuncio con amarezza del Presidente di “Airgest Spa”, Salvatore Ombra. Stamattina i sindaci della provincia si sono ritrovati in videoconferenza per affrontare la questione. Una seconda riunione avverrà oggi alle 18.

Il flash mob è stato organizzato dalla stessa “Airgest Spa” per «affermare il nostro diritto a volare». Un’iniziativa aperta a politici, stampa, operatori turistici e a ogni cittadino che desidera esprimere il proprio sostegno all’azione dell’aeroporto. L’addio di Alitalia all’aeroporto di Trapani, di fatto, mette in seria difficoltà sia la …









Leggi la notizia completa