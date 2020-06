Mazara, cimitero comunale, ancora un anziano ferito a causa rottura di una scala movibile in ferro

Un incidente simile a quello accaduto lo scorso 4 gennaio, si è verificato ieri, prima dell’ora di pranzo, nel cimitero comunale di Mazara del Vallo. In entrambi i casi a cedere è stato il pianale di una delle scale in ferro movibile in dotazione al cimitero, scale ormai obsolete e in cattivo stato di manutenzione. Quella volta a rimanere ferita riportando un trauma cranico, fu una sessantenne mazarese. La donna si rivolse al locale Comando della compagnia dei carabinieri per denunciare il Comune per quanto accaduto. Scattarono le indagini, la scala movibile dalla quale caduta la signora fu messa sotto sequestro.

Questa volta invece a pagare le conseguenze è stato un uomo di 66 anni, anche lui finito a terra, da un’altezza di circa due metri, mentre metteva dei fiori davanti la lapide di un proprio caro; il pianale sul quale si trovava si è piegato improvvisamente a …









Leggi la notizia completa