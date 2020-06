GUARDIA DI FINANZA ANCONA



OPERAZIONE “SAFETY”

MAXI SEQUESTRO DI OLTRE MEZZO MILIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE CON FALSO MARCHIO “CE”

IN DIECI REGIONI ITALIANE



I MILITARI DELLA COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI FALCONARA MARITTIMA (AN), STANNO EFFETTUANDO UNA COMPLESSA ATTIVITA’ DI SERVIZIO CHE INTERESSA BEN TRENTUNO PROVINCE IN DIECI REGIONI ALLO SCOPO DI COMPLETARE L’ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO PREVENTIVO EMESSO NEI GIORNI SCORSI DAL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI ANCONA, A SEGUITO DELLA RICHIESTA DELLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, RELATIVO A PIU’ DI MEZZO MILIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE NON A NORMA.

LE INDAGINI SONO PARTITE DA UNA SPECIFICA ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DORICA, DISPOSTA DAL COMANDO PROVINCIALE, CHE PARTENDO DALLA VENDITA AL DETTAGLIO NELLE FARMACIE, RISULTATE ESTRANEE AI FATTI, HA CONSENTITO D’INDIVIDUARE UNA SOCIETÀ FALCONARESE, CON DEPOSITO A CAMERATA PICENA (AN), …









