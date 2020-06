Marsala, pista ciclopedonale: prossima settimana inizio dei lavori

Nell’ottobre del 2017 la presentazione del progetto da parte dell’Amministrazione comunale. A Febbraio scorso la conclusione della lunga procedura burocratica regionale.

Dalla prossima, dopo l’affidamento dei lavori all’Impresa avvenuta oggi, l’inizio degli interventi per la realizzazione della prima pista ciclopedonale di Marsala. “Tra valutazione, ammissione a finanziamento e inserimento in graduatoria regionale – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo – sono trascorsi quasi tre anni. Adesso, prende il via anche questa nuova opera, da sempre oggetto di tante parole e che solo ora si concretizza, ancora una volta intercettando fondi europei.

La pista ciclopedonale rappresenta quindi una novità assoluta per la nostra città, in linea sia con la valorizzazione di un tratto paesaggistico unico qual è la Riserva lagunare che con la politica ambientale e di mobilità sostenibile che è un segno distintivo di& …









