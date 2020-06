Marsala, droga nel portabagagli dell’auto. Un giovane arrestato per spaccio

135 grammi di marijuana nascosti nel portabagli dell’auto, sotto al tappetino di copertura della ruota di scorta. E’ questo il quantitativo di droga trovato dai carabinieri, sulla vettura di Salvatore Maltese, 29enne originario di Mazara del Vallo ma residente a Marsala.

La notte del 4 giugno, i militari procedevano al controllo di un’utilitaria guidata dal Maltese, il quale appariva da subito alquanto teso. I Carabinieri decidevano di approfondire il controllo al veicolo e nel portabagagli occultato sotto il tappetino utilizzato per ricoprire la ruota di scorta hanno trovato un sacchetto in nylon contenente i 135 grammi di marijuana già essiccata.

La perquisizione presso l’abitazione del maltese, ha fatto ritrovare altre due buste in nylon di grosse dimensioni contenenti ancora tracce di marijuana, e un rotolo di carta stagnola tagliato a metà, utilizzato per il confezionamento delle dosi.

A quel punto, per il 29enne marsalese sono …









