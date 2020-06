Marsala, coronavirus: nessun nuovo caso. La situazione nel resto della provincia 

Non c’è nessun nuovo caso di coronavirus a Marsala. La precisazione è bene farla, perché stamattina si rincorrevano voci su un nuovo caso a Marsala, sempre riferito ad un giovane tornato dal nord Italia.

Ma non c’è nulla di vero, al momento. In città siamo fermi sempre a tre casi, tutti asintomatici, tutti riferiti a giovani tornati in città da fuori, e tra loro la figlia dell’ex deputato Massimo Grillo, che ieri ha raccontato la vicenda.

Nel resto della provincia si sono tre casi. Questo il bollettino diramato poco fa dall’Azienda Sanitaria Provinciale:

Totale casi attuali positivi 6 asintomatici (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti:

Castelvetrano1; Calatafimi-Segesta1; Trapani 0; Valderice 0; Alcamo 0; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 0; Erice 0; Gibellina 0; Marsala 3; Mazara del Vallo 1; Paceco 0; Salemi 0;

– caso Marsala: paziente rientrata da Milano, posta in quarantena, risultata positiva …









